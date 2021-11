Fedriga: “Zona gialla entro fine novembre se i contagi continuano”

"In zona gialla entro fine novembre, anche prima" questo è il rischio, secondo il presidente Fedriga, che la Regione corre "se dovessero proseguire i numeri di contagi come stiamo vedendo oggi". Lo ha dichiarato il Governatore intervenendo a Radio Punto Zero.

"Vuol dire che apriremo le porte alla zona arancione. E se andiamo in zona arancione vuol dire che penalizziamo le realtà economiche. E non ce lo possiamo permettere. Non possiamo pagare il prezzo di persone che inseguono menzogne".

"Per colpa delle manifestazioni" no Green pass a Trieste "abbiamo avuto il più grande cluster della storia della pandemia in Friuli Venezia Giulia", ha rimarcato lo stesso Fedriga, spiegando che "il problema di queste manifestazioni non è solo il virus che si è diffuso tra alcuni partecipanti, ma anche i messaggi deleteri che sono stati lanciati: perché non sono messaggi no Green pass, ma messaggi prettamente no vax".