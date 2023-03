Tentato femminicidio la sera dell'8 marzo, arrestato l'aggressore

TRIESTE - È stato arrestato il 39enne kosovaro responsabile del tentato femminicidio ai danni della sua ex. Il giovane kosovaro si è consegnato alle forze dell'ordine nella notte. La vititma è di origine bosniaca e ha 45 anni. Non è in pericolo.di vita. L'uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato denunciato dalla stessa donna nella giornata del 7 marzo. L'uomo si trova nel carcere del Coroneo, a disposizione dell'attività giudiziaria.