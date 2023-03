"Fermate amiche" a prova di disabilità: la proposta di Fratelli d'Italia

Più fermate degli autobus a misura di persone portatrici di disabilità attraverso lo stanziamento di fondi regionali: è l’impegno di Elisa Lodi, assessore comunale ai Lavori pubblici, e Marcelo Medau, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, entrambi candidati alle elezioni regionali. L’idea alla base del progetto “Fermate amiche” è quella di installare una sorta di trapezio espandendo i marciapiedi attualmente con dislivello, per agevolare la salita e la discesa delle persone con disabilità dai mezzi pubblici e dissuadere le auto dal parcheggiare o fermarsi nelle vicinanze.

Un intervento “non particolarmente costoso”, ha dichiarato Medau in una conferenza stampa che si è svolta stamattina alla fermata davanti all’ospedale Maggiore, spiegando che “a Trieste solo il 12 o 13 per cento delle fermate è regolare” e “in una fermata come questa, secondo un regolamento europeo fatto proprio da Trieste Trasporti, i conducenti dell’autobus non potrebbero nemmeno far salire né scendere i passeggeri, a maggior ragione chi è affetto da disabilità. Se dovesse accadere qualcosa il conducente sarebbe passibile di denuncia”.

Secondo l’assessore Lodi “il territorio di Trieste ha diversi saliscendi e c’è la necessità di adeguare le fermate per permettere a chi ha una disabilità di essere autonomo. Oltre a diverse città europee anche Udine ha realizzato con successo questa iniziativa. Esiste già una normativa regionale che prevede le tipologie di progettualità con Trieste Trasporti, Tpl, Regione e Comune. Vogliamo riaprire il tavolo con le associazioni di disabili e mappare le loro necessità, soprattutto in luoghi d’interesse come gli ospedali”.