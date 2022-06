Furgone si ribalta a Fernetti, giovane a Cattinara

E' stato trasportato all'ospedale di Cattinara non in gravi condizioni il conducente di un furgone che si è ribaltato su un fianco sul raccordo autostradale da Fernetti in direzione Trieste verso le 15:30 di oggi 16 giugno. L'uomo, un giovane di 33 anni di nazionalità italiana, ha perso il controllo del mezzo ed ha riportato lesioni minori. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 presenti con automedica e ambulanza, anche la Polizia stradale e i vigili del fuoco di Opicina.