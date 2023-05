Ferriera, al via i lavori di ripristino del fronte mare

TRIESTE - Un nuovo look per il fronte mare dell'ex Ferriera. La società ICOP Spa ha infatto annunciato l'inizio delle attività di salpamento e ripristino della scogliera nel periodo dal 23 maggio al 31 agosto 2023. I lavori saranno effettuati in orario diurno e coinvolgeranno lo specchio acqueo antistante Invitalia (Ex Ferriera). Le operazioni si svolgeranno entro 70 metri dalla costa.