Ferriera, al via il piano di conversione green

Nuovo passo verso la riqualificazione dell’area industriale siderurgica della “Ferriera di Servola”, che diventerà fulcro del futuro sviluppo sostenibile del Porto di Trieste. Il progetto di riconversione dell’area, divenuta di proprietà dello Stato grazie ad un atto di permuta sottoscritto lo scorso luglio tra l’Agenzia del Demanio e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale con la società Siderurgica Triestina e l’Acciaieria Arvedi, è uno dei più importanti avviati in Italia. L’operazione è stata presentata ufficialmente oggi a Trieste e porterà, oltre al recupero ambientale e alla riqualificazione industriale delle attività produttive, la reindustrializzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.

Il piano di riconversione

L’area privata dove c’è l’impianto a caldo è divenuta pubblica e sarà destinata alla realizzazione di infrastrutture al servizio del porto di Trieste e di interconnessione tra il porto e la viabilità stradale e ferroviaria. In seguito allo spegnimento di uno degli ultimi altiforni presenti nel nostro Paese verrà quindi avviata una conversione green dei siti industriali e alla realizzazione di una piattaforma logistica integrata, che prevede un nuovo snodo ferroviario e l'ampliamento della banchina portuale. Un’operazione di grande successo arrivata grazie alla sinergia tra tutti i soggetti istituzionali e privati in cui in particolare l’Agenzia del Demanio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno operato in stretta collaborazione. Grazie a questo accordo è stato definito un nuovo programma integrato di interventi con l’obiettivo di accompagnare la riconversione industriale della Ferriera.

"Un modello di innovazione tecnologica e sostenibilità"

"Oggi è stato compiuto un nuovo importante passo avanti nell'accordo di programma siglato appena 2 anni fa, grazie al lavoro congiunto di tutte le istituzioni che hanno puntato su un futuro sostenibile per l'area in cui sorgeva la Ferriera", ha dichiarato l'Assessore Scoccimarro. "Oggi quella di Servola è una Ferriera modello di innovazione tecnologica e sostenibilità - ha dichiarato l'AD Acciaieri Arvedi Mario Caldonazzo - Nei siti di Cremona e di Trieste, Accaieria Arvedi vanta la prima acciaieria al mondo certificata a emissioni nette zero di anidride carbonica, oltre a essere un'acciaieria zero waste e basata sull'economia circolare". A fronte del piano industriale del Gruppo Arvedi con investimenti per oltre 200 milioni di euro, il MISE apporterà un contributo finanziario di 27 milioni di euro finalizzato al Contratto di sviluppo per la tutela ambientale. Una volta completata la fase di demolizione e smantellamento dell’altoforno, sarà potenziata l’attività logistica nel porto di Trieste.