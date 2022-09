L'area a caldo della Ferriera verrà rasa al suolo, rinviata a domenica l'esplosione

TRIESTE - Il maltempo in arrivo fa spostare l'esplosione che metterà definitivamente la parola fine all'area caldo dell'ex Ferriera di Servola. Sono proprio le condizioni meteo previste a rendere molto difficili le operazioni che sono rinviate a domenica 18 settembre (e non più venerdì 16, come inizialmente deciso). La cerimonia, durante la quale sono previsti i fuochi di artificio per festeggiare l'evento, è solo su invito.