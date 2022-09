Ferriera, è il giorno delle ultime demolizioni: fuochi d'artificio e strade chiuse

Saranno demoliti stasera, domenica 18 settembre, gli ultimi cinque edifici della dismessa area a caldo della Ferriera. Un evento simbolico che segna la fine di un'era lunga 120 anni e, auspicabilmente, l'inizio di una nuova fase, con la riconversione in uno stabilimento più sostenibile dal punto di vista ambientale. La cerimonia, su invito, avrà inizio alle 18 e culminerà alle 20 con l'esplosione dei manufatti, alla quale seguirà uno spettacolo pirotecnico con fuochi d'artificio. Festeggiamenti legati anche ai benefici dal punto di vista ambientale e della salute dopo lo stop dell'attività dell'area a caldo: secondo dati Arpa, i valori di PM10 e benzoapirene nell'aria di Servola sono diminuiti di due terzi a un anno dalla chiusura.

"Ci sono stati momenti di tensione con la società - ricorda l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro -, ma alla fine grazie alle interlocuzioni dirette avute con il cavalier Arvedi siamo giunti a un accordo culminato con lo scambio di lettere dell’agosto 2019 in cui ufficialmente apriva la trattiva per la riqualificazione dell’area a caldo della Ferriera di Servola".

La firma del nuovo accordo di programma getta ora le basi per la successiva riconversione "senza rinunciare alla vocazione industriale e assecondando quella portuale - ha precisato ancora l'assessore -. Ci sarà spazio per l’industria siderurgica con il laminatoio alimentato anche da energia elettrica e idrogeno, come nuova area logistica portuale e ferroviaria".

Sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

- via San Lorenzo in Selva chiusa al transito - veicoli e pedoni - da via dei Giardini al civico 154 (ex-pizzeria, vedi foto) dalle 19 alle 20:30 circa

- S.S. 202 (ex GVT), tratto compreso tra le uscite Molo VII e via Caboto - Errera: chiusure momentanee di circa 20 minuti (deviazioni sul posto) dalle 19 alle 20:30 circa