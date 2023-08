Blitz della polizia locale, sgomberato il Ferrini

TRIESTE - E' iniziato questa mattina lo sgombero degli spogliatoi dell'ex campo da calcio del Ponziana, lo stadio Giorgio Ferrini. Sul posto, come riferisce Il Piccolo, la polizia locale del Comune di Trieste. Alcune persone che vivevano all'interno sono state portate alla caserma San Sebastiano di via Revotlella, per accertamenti. Non ci sarebbero stati momenti di tensione. Lo sgombero arriva dopo un primo reportage dove TriestePrima aveva denunciato le condizioni in cui versavano gli spogliatoi e l'area, nonostante i soldi spesi dall'amministrazione comunale per far recintare la zona e precludere l'accesso, con delle griglie metalliche, alle strutture. Le persone erano però riuscite ad entrare ugualmente. Lo stadio Ferrini, dopo proclami politici che si susseguono negli anni, è ancora in pietoso stato d'abbandono.