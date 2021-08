Il tetto cede e si apre una voragine, operaio precipita dentro al capannone: portato in elicottero a Cattinara

E' successo a Monfalcone. L'uomo, un udinese nato nel 1974 stava lavorando sul tetto quando si è aperta una voragine che l'ha inghiottito. Non dovrebbe essere in pericolo di vita

E' vivo per miracolo l'operaio udinese del 1974 che mentre stava lavorando sul tetto dell'edificio di Ferro Julia a Monfalcone è stato inghiottito da una voragine che improvvisamente si è aperta facendolo precipitare per circa sei metri all'interno del capannone. In via Grado, oltre ai vigili del fuoco e la polizia di Stato, è intervenuto l'elicottero del 118 che ha trasportato il malcapitato all'ospedale di Cattinara a Trieste. L'uomo ha subito un forte trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita.