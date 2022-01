Addio al "conte" Ferruccio De Walderstein, trovato morto in casa

Era volto noto e conosciuto da tutti, Ferruccio De Walderstein. "Il conte" come lo chiamavano in molti, è stato trovato morto all'interno della sua abitazione nel rione di Servola. De Walderstein era nato nel 1943 ed aveva svolto numerose attività, dall'organizzazione di eventi e spettacoli fino all'editoria, passando per quella bancarella che aveva gestito dentro al Mercato coperto. Per un periodo aveva tenuto un magazzino anche in via Giulia, all'angolo con via dei Bonomo, oltre a quello di via San Maurizio.

De Walderstein non si vedeva in giro da alcuni giorni. Sono stati i vicini a dare l'allarme. Era un collezionista appassionato, con l'entusiasmo per le storie della Trieste di un tempo. Nel suo piccolo scrigno si poteva trovare di tutto, dall'antiquariato ai dipinti di pittori locali, ma anche giornali, stampe, e tutto ciò che aveva a che fare con il gusto dell'usato. E' stato personaggio di una città che non esiste quasi più, una specie in via d'estinzione, stretta nella morsa dei grandi centri monomarca e di amnesie culturali sempre più diffuse. Mancherà.