Reggaeton a tutto volume dopo le 18: la "fiesta" di via Conti finisce male

Festa “clandestina” con musica reggaeton ad alto voume nel bar Boca Chica nel pomeriggio di oggi, sabato sei febbraio, con almeno trenta persone in piedi dopo le 18, in piena violazione dell'ultimo Dpcm. All'intervento della Polizia Locale uno dei clienti, un ventenne di origine cubana, ha reagito animatamente venendo perfino alle mani e dando origine a una breve colluttazione con gli agenti. Gli avventori sono stati fatti uscire uno per uno per le procedure di identificazione e le conseguenti sanzioni. Il giovane che ha aggredito gli agenti andrà incontro a una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il locale, oltre alla sanzione, rimarrà chiuso per almeno cinque giorni come previsto dalla normativa, anche se sarà la Prefettura a stabilire per quanto tempo l'attività sarà sospesa. Sul posto anche Carabinieri e Polizia.