Festa "clandestina" a casa del nonno: sei giovani sanzionati in una casa Ater

Festa per sei in un condominio Ater, tra loro cinque minorenni. Nel pomeriggio di ieri due pattuglie del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale sono intervenute, su richiesta di un inquilino, in un condominio Ater nella zona di Ponziana, per un assembramento di giovani. La pattuglia al suo arrivo ha individuato alcuni giovani che si erano ritrovati in un appartamento al primo piano dello stabile per trascorrere insieme la serata; l'appartamento di proprietà dell'Ater risulterebbe assegnato al nonno di una delle persone identificate, assente in quel momento.

Dopo l'identificazione i giovani sono stati sanzionati e fatti sgomberare; sei i giovani sanzionati per la violazione delle norme anti Covid-19 (cinque minorenni, in questo caso la sanzione verrà notificata ai genitori) e un maggiorenne. Gli operatori della Polizia Locale verificheranno presso l'Ater anche l'effettiva assegnazione dell'appartamento.