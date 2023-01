La Croazia entra in Schengen e nell’Eurozona: in centinaia festeggiano all’ex valico di confine (FOTO E VIDEO)

Ieri la cerimonia all’ormai ex valico di Plovania/Sicciole. Presenti diverse centinaia di persone provenienti da Croazia, Slovenia, Italia e altri paesi europei. Le foto e il video di in nostro lettore

La Croazia è ufficialmente entrata in Schengen e nell'Eurozona a partire da oggi, primo gennaio 2023, e allo scoccare della mezzanotte sono stati organizzati grandi festeggiamenti all’ormai ex valico di Plovania/Sicciole, qui ritratti nel video e nelle foto di un nostro lettore.

Diverse centinaia di persone provenienti da Croazia, Slovenia, Italia e molti altri paesi europei hanno fatto il conto alla rovescia per l'anno nuovo e per questa data storica, dopo la quale le code ai confini per i controlli sono già un lontano ricordo. Inoltre, da oggi, l'Istria non è più divisa da nessun confine.

Presenti, tra le molte autorità, il presidente della Regione istriana, Boris Miletić, il sindaco di Buie, Fabrizio Vižintin, il vicesindaco di Capodistria, Janez Starman è il vicepresidente dell'Università Popolare di Trieste Paolo Rovis.