Otto marzo: la Polizia organizza una raccolta di sangue straordinaria

In occasione dell'8 marzo si è svolta anche a Trieste "La donazione si tinge di rosa", la raccolta straordinaria di sangue promossa dall'Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato Donatorinati. In piazza Unità presente in una giornata già di per sé significativa un'autoemoteca e il personale della Questura e dei Vigili del Fuoco con il prefetto Valerio Valenti, il Questore Irene Tittoni e una rappresentanza dei Vigili del fuoco insieme al comandante Mauro Luongo. Proprio oggi il Questore ha firmato un ammonimento per violenza domestica.





