Un mare di fedeli alla festa musulmana del sacrificio: in più di mille a San Luigi

TRIESTE - Oltre mille persone hanno partecipato oggi alla festa del sacrificio, organizzata dalla comunità islamica di Trieste nella mattinata di oggi, domenica 16 giugno, al campo sportivo di San Luigi. I fedeli, in stragrande maggioranza uomini, si sono riuniti per celebrare una ricorrenza importante per la religione musulmana, dedicata al sacrificio di Abramo e in corrispondenza con uno degli ultimi giorni del pellegrinaggio alla Mecca, uno dei cinque pilastri dell’Islam. Presente alla ricorrenza, in rappresentanza del Comune, il presidente del consiglio comunale Francesco Panteca.

Nell’occasione, la comunità ha anche promosso una raccolta fondi per le sette famiglie arrivate a Trieste da Gaza. “Noi come comunità islamica ci siamo presi la responsabilità di sostenerli - ha dichiarato il presidente del Centro culturale islamico, Akram Omar - almeno finché completano le cure, ma queste potrebbero durare anni perché questi bambini sono vittime di mutilazioni. Di recente abbiamo ricevuto una brutta notizia: una delle mamme ha perso diversi familiari a causa di un bombardamento”. Anche nel discorso che ha introdotto la preghiera è stata invocata la fine della guerra e l’inizio di un processo di pace.

Una comunità, quella islamica, che “sta vivendo una crescita esponenziale - ha dichiarato Omar - è la prima a Trieste e riteniamo meriti uno spazio dignitoso per i musulmani perché, essendo rappresentate tutte le comunità religiose in maniera bella e decorosa, sarebbe un sogno per noi un giorno avere una moschea vera, la cittadinanza lo merita”.

Quella che dal 2015 è la sede del centro culturale islamico, in via Maiolica, ha infatti già subito due ampliamenti in nove anni per poter accogliere una comunità in crescita, che conta 30 etnie e 50 nazionalità diverse.

Un aumento legato principalmente alle migrazioni, ed è infatti in essere una “collaborazione con le comunità religiose e con il vescovo Trevisi, una persona veramente aperta e umana, per aiutare le persone del Silos che vivono nel disagio”, conferma il presidente del centro culturale.

Per quanto riguarda l’ampia prevalenza degli uomini rispetto alle donne, Omar conferma che “a Trieste arrivano molti uomini da soli, non sposati, che mano a mano si sposano e fanno il ricongiungimento. Tuttavia c’è una crescita della partecipazione femminile, anche grazie alle iniziative culturali che organizziamo, tra cui corsi di lingua per le donne e corsi di arabo per italiani, attività aperte a tutta la cittadinanza”.