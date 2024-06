Festa della Repubblica: il programma delle celebrazioni

TRIESTE - Si terranno oggi, domenica 2 giugno in piazza Unità d'Italia, le tradizionali celebrazioni in occasione del 78esimo Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, organizzate dalla Prefettura in collaborazione con il Comune, il Comando Militare esercito Friuli Venezia Giulia ed il Conservatorio di musica Giuseppe Tartini. Di seguito il programma.

Al mattino, alle ore 10.00, in concomitanza con le celebrazioni di rilievo nazionale al Sacrario di Redipuglia, avrà luogo la cerimonia dell'alzabandiera. Le celebrazioni continueranno nel pomeriggio con inizio alle ore 17.00 e si chiuderanno con l'ammainabandiera solenne. Alla cerimonia in Piazza dell'Unità d'Italia sarà presente la Musica d'Ordinanza della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli oltre ai Gonfaloni della città di Trieste, decorato di medaglia doro al valor militare, della città di Muggia, decorato di medaglia d'argento al valor militare, e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sfileranno i reparti in armi unitamente a vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile, 118, croce rossa, unità cinofile della Sogit e del gruppo “Band of Rescue” F.I.N- Sezione Salvamento.

Saranno, quindi, resi gli onori al prefetto Pietro Signoriello, che passerà in rassegna lo schieramento e darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica che sarà tradotto nella lingua dei segni da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi sezione di Trieste.

Si procederà, quindi alla consegna dei diplomi di Onorificenza dell'Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a 13 insigniti per le categorie cavalieri, ufficiali e commendatori. Sarà anche consegnato lattestato di pubblica benerenza al merito civile al signor Walter Strgar.

La cerimonia si concluderà con l'Ammainabandiera solenne accompagnata dall'esecuzione dell'Inno nazionale da parte dei Piccoli Cantori della città di Trieste e di una rappresentanza dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi sezione di Trieste.

L'Associazione nazionale dei Carabinieri assicurerà un importante supporto organizzativo alla Prefettura nelle attività che si svolgeranno in Piazza nel corso della manifestazione. Inoltre, in piazza dell'Unità d'Italia sarà visitabile una mostra statica di mezzi delle componenti della Repubblica Italiana che partecipano alla cerimonia. Alle ore 21.00 in Piazza Verdi, il Conservatorio di Musica “G. Tartini” offrirà un concerto alla cittadinanza.