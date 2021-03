Festicciola per dieci in appartamento: sanzionati sette ventenni

E' successo in via Marconi, in prossimità del Giardino Pubblico. Tre di loro abitavano lì, gli ospiti sono stati multati per aver violato la normativa antipandemica

Ieri sera, verso le 22.15, il personale della Squadra Volante della Polizia e del Reparto Prevenzione Crimine di Padova che concorre nel controllo del territorio si è recato in uno stabile di via Marconi per la segnalazione di schiamazzi provenienti da un appartamento. Gli operatori vi hanno trovato 10 giovani, maschi e femmine. Tra i 18 e i 22 anni, intenti a festeggiare, in violazione della normativa antipandemica. Dopo le formalità di rito, sono stati sanzionati in 7, appurato che 3 di loro erano colà domiciliati. Nella stessa giornata la Polizia di Stato ha sanzionato 15 persone.