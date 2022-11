Festival della canzone triestina, vince "Svolo indrio" di Gianfranco Pacco e Leandro Davide

Il nostalgico brano dialettale “Svolo indrio” di Gianfranco Pacco e Leandro Davide, anche interprete con Arianna Corossi ha vinto il 43° Festival della Canzone Triestina svoltosi ieri sera al Politeama Rossetti alla presenza di numeroso pubblico. L'abbinato 1° Concorso “Ballando con le care canzoni triestine”, con le scuole di ballo cittadine in gara per coreografare le grandi canzoni triestine di Lelio Luttazzi e Teddy Reno, è stato vinto dalla “Metropolitan Dance Station” che ha conquistato l'annuale “Premio Triestinita”. Ospiti applauditissimi della serata sono stati Andrea Binetti e Stefania Seculin nell'omaggio musicale all’operetta. Queste le altre canzoni premiate nel Festival: seconda “Un foglio tuto bianco” di Maxino, pure interprete con “Giuly”, terza “Anche el can se ga rabià” di Edy Meola e Giuliana Zidaric con Marisa Surace e il coro “I Gioiosi”. Questi tre brani parteciperanno al Festival della Canzone del Friuli Venezia Giulia a Grado.

Questi gli altri premi: Segnalazione di merito a “Resta ancora con mi” del cantautore Alex Vincenti con il coro degli “Amici per caso”; “Il Gran Premio dello Spettacolo” è andato a “A(mici) di Margheritack” di Cristina Lo Vecchio, pure interprete con Manuel Termini e il Big Family Choir dell'associazione Meta; il Premio della Critica è stato assegnato a “La striga” di Enrico Carbucicchio e Roberto Sterni, interprete in duetto con Arianna Sossa. Il particolare brano monfalconese “Al calar del zorno” di Marco Giovanetti e del giovane cantautore Manuel Dominko ha vinto la 17ma edizione del Concorso abbinato “La canzone dialettale del Triveneto”.