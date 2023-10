I biglietti del festival di fantascienza con TriestePrima, ecco come fare

TRIESTE - La nostra testata vi porta al Trieste Science+Fiction Festival. Per i lettori di TriestePrima c'è infatti la possibilità di seguire sei film in programma alla manifestazione erede del primo festival di fantascienza al mondo, nato nella nostra città nell'ormai lontano 1963. I biglietti saranno disponibili dalla serata inaugurale del 27 ottobre fino alla chiusura, in programma mercoledì 1 novembre. Come fare? Basta registrarsi all’evento a cui si vuole assistere seguendo i link qui sotto. Ogni persona registrata avrà la possibilità di portarne un'altra (il più classico dei plus-one, per dirla all'inglese). Esibendo la mail di conferma al desk Accrediti del Rossetti nella serata per cui ci si è prenotati si potrà ritirare il coupon per ritirare i biglietti.

La lista dei film

Venerdì 27 ottobre, ore 20. Film in programma: Ufo Sweden. Link per registrarsi https://www.eventbrite.it/e/ 745617721677?aff=oddtdtcreator

Sabato 28 ottobre, ore 20. Film in programma: Restore Point. Link per registrarsi https://www.eventbrite.it/e/ 745650389387?aff=oddtdtcreator

Domenica 29 ottobre, ore 20. Film in programma: Mars Express. Link per registrarsi https://www.eventbrite.it/e/ 745683578657?aff=oddtdtcreator

Lunedì 30 ottobre, ore 20. Film in programma: La guerra del Tiburtino III. Link per registrarsi https://www.eventbrite.it/e/ 745684441237?aff=oddtdtcreator

Martedì 31 ottobre, ore 20. Film in programma: The Last Spark of Hope. Link per registrarsi https://www.eventbrite.it/e/ 745685544537?aff=oddtdtcreator

Mercoledì 1 novembre, ore 20. Film in programma: The Beast. Link per registrarsi https://www.eventbrite. it/e/745686768197?aff= oddtdtcreator