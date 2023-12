Festival della psicologia, aperto il bando per il Premio ricerche innovative

TRIESTE - Torna in regione il Festival della Psicologia, dal titolo “Le nuove frontiere della psicologia”, che per la quarta volta si impegna a proporre incontri ed eventi volti al superamento degli stereotipi sulla materia e alla divulgazione delle conoscenze psicologiche come strumenti utili per il benessere quotidiano dell’individuo e della comunità. In attesa degli eventi – previsti tra febbraio e marzo 2024 – il comitato direttivo di Psicoattività, Associazione che ha creato e organizza da sempre il Festival, invita i giovani laureati o ricercatori Under 35 a partecipare al Secondo Premio per ricerche innovative in ambito psicologico.

Il bando

Il bando, disponibile sul sito psicoattivita.it, è in scadenza il primo febbraio 2024: entro quella data saranno accolti lavori di ricerca pubblicati o tesi di laurea magistrale o di dottorato che abbiano come oggetto tematiche innovative in ambito psicologico e che abbiano utilizzato un approccio empirico, pubblicate o discusse nel periodo compreso tra il primo settembre 2022 e il primo febbraio 2024. Scopo del premio (che prevede tre ricompense in denaro di 600, 300 e 150 euro) è di promuovere iniziative scientifiche finalizzate allo sviluppo e alla divulgazione della psicologia nelle sue varie articolazioni e nei suoi diversi ambiti di applicazione al fine di favorire il benessere e la qualità della vita delle persone, valorizzando la cultura psicologica sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione si terrà nel corso di un evento del Festival, che attende il pubblico tra metà febbraio e fine marzo 2024, con cinque appuntamenti dislocati tra Trieste, Gorizia/Nova Gorica, Palmanova, Cormons e Gradisca. Il tema de “Le nuove frontiere della psicologia” guiderà il pubblico allo sviluppo di alcune competenze trasversali, inerenti alla psicologia, che rafforzino il pensiero critico e riducano la distanza tra le reali conoscenze psicologiche e le teorie ingenue; importante, inoltre, l’impegno della kermesse verso gli ambiti innovativi della disciplina e verso il coinvolgimento di giovani studenti e ricercatori, resi parte attiva del Festival anche grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste, la SISSA Scuola Internazionale di Studi Avanzati di Trieste e la SASS School of Advanced Social Studies di Nova Gorica.