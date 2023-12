Fiab 'boccia' la pista ciclabile in viale D'Annunzio: "Inutile e dannosa"

TRIESTE - "Inutile", "pericolosa" e "uno spreco di denaro pubblico": lapidario il giudizio della Fiab Trieste sul progetto di pista ciclabile del Comune in viale D'Annunzio. Si tratta di una pista a due corsie con due sensi di marcia sul medesimo marciapiede, sul lato sinistro del viale procedendo in direzione piazza Foraggi. Viale D'Annunzio, è stato spiegato da Fiab in conferenza stampa, è una direttrice considerata uno dei tre assi portanti della ciclabilità triestina dal Biciplan stilato due anni fa dalla Giunta Dipiazza. Il progetto, stando a quanto riferito nell'incontro, prevede uno spazio di 2,5 metri per le due corsie riservato alle bici e uno di due metri per i pedoni. I percorsi non saranno separati da alcuna ringhiera.

"Ci sono sette passi carrabili, diverse attività commerciali con déhors e numerosi attraversamenti e intersezioni. In più, le persone che abitano e lavorano in viale D'Annunzio non sono state interpellate" spiega Tiziana Ugo, presidente di Fiab Trieste Ulisse, specificando che "la spesa è di un milione e 300mila euro per realizzare questo progetto, che non dà risposta alla ciclabilità triestina. Uno spreco di denaro pubblico se speso in questo modo". Il progetto dovrà andare a gara entro il 31 dicembre e i lavori dovrebbero essere conclusi nella primavera del 2024.

Per Federico Zadnich, del direttivo, "questa ciclabile è inutile per i ciclisti perché le bici, specialmente quelle elettriche che sono in aumento, devono poter viaggiare a 20 - 25 chilometri all’ora. Invece tra passi carrabili, intersezioni e una carreggiata non sufficientemente larga, non la utilizzerà nessuno. Inoltre sarà estremamente pericolosa per pedoni e ciclisti, e ne risentiranno gli esercizi commerciali che hanno un déhors, alcuni anche con 12 tavolini". Tavoli che non potranno più essere allestiti e questo porterebbe, secondo Zadnich, al rischio di "minare in maniera profonda il piccolo commercio". Presenti alcuni commercianti della zona tra cui i titolari della Bbq House, che hanno previsto, in caso di eliminazione del loro déhors "una diminuzione del fatturato pari al 50 per cento. Non siamo mai stati coinvolti né interpellati dal Comune per questo progetto". Sono in tutto quattro i locali che si ritroverebbero a fronteggiare lo stesso problema, e ci sono 15 ulteriori esercizi commerciali senza tavoli esterni.

Tra le perplessità della Fiab, anche la questione dei parcheggi auto: saranno mantenuti ma non saranno più a pettine e le vetture si disporranno per il lato lungo, con una presunta "perdita di parcheggi, anche se il Comune ha assicurato che ci saranno delle compensazioni", è stato dichiarato. Sul tema interviene l'assessore all'Urbanistica Michele Babuder che, contattato al telefono, replica: "Al netto dei parcheggi già attualmente vietati, quindi già irregolari e non computabili, la differenza e di - 4 posti auto nel tratto piazza Garibaldi/piazza Foraggi. Sottolineo, al netto degli irregolari attuali (ad esempio quelli sul marciapiede o tra gli alberi in corrispondenza delle fermate bus) o dove già adesso vige il divieto di sosta e fermata".

La Fiab chiede quindi al Comune di "rivedere il progetto in conformità a quanto pianificato dal Biciplan - conclude Tiziana Ugo -, approvato dal Consiglio comunale a luglio 2021, realizzando due corsie monodirezionali su strada, una per ciascun senso di marcia. A sostegno di questa nostra posizione, lanciamo una raccolta firme contro il progetto sia online (https://form.jotform.com/233302195186050) sia con moduli cartacei che si troveranno in numerosi negozi di viale D’Annunzio”.