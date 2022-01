Omicidio via Rittmeyer, domenica la fiaccolata per Robert

Si terrà domenica 16 gennaio la fiaccolata in memoria di Robert Trajcovic, il 17enne ucciso per una ragazza contesa. Come riportato da Ansa, la partenza è fissata alle ore 18 da Campo San Giacomo, dove il giovane è cresciuto. L'iniziativa è organizzata da amici e conoscenti, nel rispetto delle volontà della famiglia Trajcovic. Il percorso attraversetà via dell'Istria, largo Pestalozzi, poi nuovamente via dell'Istria e Campo San Giacomo, passando davanti ad alcuni istituti scolastici frequentati negli anni dal 17enne. Come spiegato dagli organizzatori, al termine della fiaccolata, sul sagrato della Chiesa di San Giacomo, Robert verrà ricordato da amici e parenti. In seguito saranno lanciati in aria palloncini bianchi in sua memoria. I partecipanti sono invitati a portare una candela bianca in segno di commemorazione.