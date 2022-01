La fiaccolata in onore di Robert Trajkovich, parla lo zio: “Vogliamo solo giustizia” (VIDEO)

Lo zio di Robert parla alla fiaccolata commemorativa: “Voleva venire in Serbia a trovare il suo zio preferito per Capodanno ma la mia famiglia ha preso il Covid. Se non ci fossimo ammalati, forse lui sarebbe ancora qui con noi”