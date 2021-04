Un incendio è improvvisamente divampato intorno alle 19:00 di oggi, 28 aprile, in uno stabile in via Giulia all'altezza del civico 64. Le fiamme sono partite dal balcone di un appartamento al terzo piano, dove hanno preso fuoco alcuni sacchi dell'immodizia. Sul posto i Vigili del fuoco con l'autoscala e i sanitari del 118