Fiamme nel ristorante cinese "Fiore di Loto": evacuati due appartamenti

Intorno alle 18:15 di oggi, 2 aprile, un incendio è divampato all'interno della cucina del ristorante cinese "Fiore di Loto" in Campo del Belvedere 1. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre camionette e due pattuglie della Polizia Locale. Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate in prossimità della canna fumaria intaccando una trave portante del solaio. Le fasi di spegnimento si sono presentate più complicate a causa della presenza del controsoffitto nel locale cucina. Il fumo si è sviluppato anche nel vano scale e quindi si è reso necessaria l’evacuazione temporanea di due appartamenti. Intervento ancora in corso.