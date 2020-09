In fiamme il postamat di San Luigi: si pensa a un atto vandalico

Ha preso fuoco questa mattina all'alba il postamat dell'ufficio postale di via Mauroner a San Luigi. È successo intorno alle 5 del mattino, ora in cui l'allarme è scattato, con il conseguente arrivo dei Vigili del fuoco (qui Il video). Le fiamme si sono propagate anche all'interno dell'ufficio provocando danni, soprattutto da fumo, e bruciando anche parte del denaro contante. Anche per questo motivo le prime risostruzioni portano a ipotizzare un atto vandalico e non un tentativo di furto.

Non sarebbero stati gli inquilini dei palazzi circostanti a chiamare le autorità, in quanto nessuno ha udito rumori forti o boati, quindi lo sportello automatico non è stato fatto esplodere come nel caso di Aurisina nel dicembre dello scorso anno. Da escludere anche un corto circuito o un guasto, che difficilmente avrebbe portato a un incendio così diffuso. Sulle indagini vige il riserbo e non è stato reso noto se la telecamera di sorveglianza fosse in funzione o meno. I danni e l'entità della perdita sono in fase di valutazione. Nel frattempo la sede di Poste Italiane è stata interdetta al pubblico. Notizia in aggiornamento.





