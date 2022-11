Telecamere potenziate grazie alla fibra ottica: l'investimento da 500 mila euro

“E’ un’opera importante che in un anno e mezzo vedrà la predisposizione di ben 15 km di fibra ottica, all’interno del tessuto cittadino nei vari rioni della nostra città, a tutto beneficio della sicurezza, della qualità delle immagini e della trasmissione dei dati. Sarà un impianto di fibra ottica di proprietà del Comune di Trieste, del valore di 500 mila euro, che ci farà anche risparmiare 60 mila euro l’anno d’affitto da soggetto terzo. Questo ci consentirà anche di ampliare il numero di telecamere, che oggi sono già di 120, con un aumento di altre 30. L’aumento delle telecamere e la possibilità di ampliare i collegamenti tra i diversi palazzi comunali (compreso il centro civico di via dei Macelli) ci offrirà una moderna e funzionale rete di fibre ottiche e si potrà contare su immagini più nitide e avere una sicurezza integrata con gli altri organi di polizia”.

Così Michele Lobianco, assessore Affari generali, Innovazione tecnologica e transizione digitale del Comune di Trieste, ha presentato oggi (lunedì 14 novembre) la delibera recentemente approvata dalla giunta e che riguarda la "Predisposizione e sviluppo della rete MAN cittadina in fibra ottica - Caserma San Giacomo, Foraggi-Valmaura, Rotonda boschetto e Roiano". Alla conferenza stampa, svoltasi nella sala giunta del Comune, sono intervenuti anche il direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi al cittadino Lorenzo Bandelli con i responsabile per le Infrastrutture digitali Fabio Romeo, il responsabile per gli Interventi stradali Gustavo Zandanel e rappresentati del Comando provinciale dei Carabinieri di via dell’Istria e della Polizia locale.

L’intervento, che come detto ha un valore di 500 mila euro, interesserà quattro assi principali: via Molino a Vento-San Giacomo, via Carducci-Foraggi-Valmaura, via Giulia-Rotonda Boschetto, viale Miramare-Roiano. I lavori avranno una durata prevista di un anno e mezzo e vedranno la posa di fibra ottica con collegamenti dei nuovi “cavidotti” a quelli già esistenti, nonché la creazione di pozzetti intermedi per la “spillatura” e l’“estrazione” della fibra per il successivo collegamento delle sedi e delle telecamere cittadine ed infine il ripristino delle asfaltature dei marciapiedi e degli attraversamenti.

Una volta ultimati, questi interventi consentiranno di far risparmiare al Comune di Trieste 60 mila euro l’anno per il nolo e l’utilizzo della fibra ottica, garantendo un’altra qualità e larghezza di banda, in grado di offrire immagini e riprese estremamente definite, a tutto benefico della sicurezza integrata e del miglior controllo e monitoraggio delle diverse zone e ambiti della nostra città.