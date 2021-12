Dopo un anno di pausa in viale XX settembre torna la Fiera di San Nicolò (Foto)

Dopo la pausa forzata, durata un anno, dovuta all'emergenza Coronavirus, torna in viale XX settembre la Fiera di San Nicolò. Tra le note della banda Vecia Trieste, il Santo tanto amato dai bimbi, dolciumi e 90 stand, è stata presentata nel tardo pomeriggio di oggi la nuova edizione della kermesse. "La fiera riapre dopo un anno, quindi la gioia nel ritrovare una tradizione amata tanto dai bambini e dai più grandi è ancora più grande" ha dichiarato Serena Tonel. La vicesindaca ha quindi ringraziato gli uffici del Comune di Trieste e tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione "tra le incertezze dovute alla pandemia". "Abbiamo fatto un grande sforzo per organizzare una fiera che potesse garantire sia l'opportunità agli operatori economici e alle attività della zona, che la salute dei cittadini".

Uno sforzo molto apprezzato dagli operatori che hanno espresso soddisfazione, come la signora Rita Franz che da 50 anni non si è mai persa un'edizione (eccetto quella dello scorso anno): "Sono molto contenta di essere qui. Fino all'ultimo avevo paura saltasse anche quest'anno". Rita ricorda bene l'enorme sacrificio fatto dalla sua categoria e proprio per questo, questa fiera rappresenta molto più che un semplice evento: "Siamo stati fermi ben 18 mesi, quindi è davvero bello e importante per noi tornare ad un barlume di normalità. Non mi sembrava neanche vero, eppure eccoci qui. Noi siamo ormai la quarta generazione che manda avanti l'attività e stiamo addestrando la quinta!".