Figec, Andrea Bulgarelli fiduciario per Trieste

La Giunta Esecutiva della Figec Cisal, Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, nuovo sindacato unitario dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’informazione su proposta del segretario generale Carlo Parisi ha nominato i primi venti fiduciari provinciali e coordinatori regionali. Per il Friuli Venezia Giulia sarà Andrea Bulgarelli, già componente della Giunta esecutiva e tra i promotori di Figec Cisal, a rivestire il ruolo di coordinatore regionale e fiduciario per la provincia di Trieste. "Ringrazio il presidente Lorenzo Del Boca, il segretario generale Carlo Parisi e i colleghi per la fiducia. Ci sono temi indifferibili come la riforma del sistema dell’informazione italiano che ricomprende i media e gli uffici stampa, ormai governato da norme obsolete e inadeguate, nonché la regolamentazione più attenta del sistema dei social media, che vanno messi all’attenzione del Governo e del Parlamento. La crisi dell’editoria è anche conseguenza di un mercato dell’informazione che necessita di nuove leggi e del riconoscimento del ruolo della professione del giornalista, che non si basa sulla logica dell’algoritmo nella produzione delle notizie. Nelle prossime settimane – conclude - inizierò un’azione di sensibilizzazione su questi temi nei confronti dei Parlamentari del Friuli Venezia Giulia e della Regione Fvg".