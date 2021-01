Figli delle stelle: consegnata in Questura la targa con il numero civico

Concluso l'iter per l'ntitolazione del tratto di strada antistante l’ingresso principale della Questura agli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, caduti in servizio all’interno della stessa Questura il 4 ottobre 2019

Questa mattina il Questore Irene Tittoni ha ricevuto l’Assessore comunale di Trieste Michele Lobianco con deleghe alle risorse umane, ai servizi demografici e toponomastica e agli affari zoofili. Nel corso del cordiale incontro, a conclusione del percorso di

intitolazione del tratto di strada antistante l’ingresso principale della Questura agli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, caduti in servizio all’interno della stessa Questura il 4 ottobre 2019, Lobianco ha consegnato al Questore la targa in metallo ceramica riportante il numero civico, il 2, che connota lo stabile. Il Questore ha ringraziato l’Amministrazione comunale per l’ennesima attestazione di vicinanza dimostrata con questo atto formale, che conclude un iter decisamente triste, ma con forti connotazioni emotive.