Memorial Figli delle Stelle, a Trebiciano vince il 118

TRIESTE - La quinta edizione del Memorial "Figli delle stelle" intitolato alla memoria di Pierluigi Rotta e Matteo Demenengo, i due agenti della Squadra volante della questura di Trieste uccisi il 4 ottobre 2019, l'ha vinta il 118. Il torneo si è svolto nella serata di ieri 20 luglio sul campo a sette di Trebiciano. La squadra dei sanitari, dopo aver regolato la compagine della polizia di Stato in semifinale, ha battuto nell'atto conclusivo la squadra dei politici. Nell'altra semifinale i rappresentanti del Consiglio comunale avevano avuto la meglio sulla squadra dei giornalisti, giunti al quarto posto. In occasione delle premiazioni sono intervenuti il vicesindaco Serena Tonel, l'ex consigliere comunale nonché organizzatore del torneo Michele Claudio, e il questore Pietro Ostuni. "Questo è il mio ultimo anno da questore - ha riferito Ostuni - ma tornerò qui in altra veste". Michele Claudio, infine, ha voluto ricordare anche le figure di Giovanni Cernoia e Paolo Giovannini, rispettivamente giornalista dell'ufficio stampa del Comune e fotografo, prematuramente scomparsi.