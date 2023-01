Filippo Novello, il giovane deceduto era di Manzano

TRIESTE - E' deceduto questa notte dopo essere precipitato da una terrazza posta ai piani alti di un edificio di via Milano a Trieste. Il giovane, nativo di Manzano, si chiamava Filippo Novello ed era nato nel 1988. Al momento dell'episodio si trovava assieme al fratello Alberto, noto musicista multimediale e ad altri giovani. Novello aveva studiato ingegneria ambientale, per poi passare a scienze ambientali. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Subito dopo anche la polizia di Stato (presente anche la Scientifica) e i vigili del fuoco. Le forze dell'ordine hanno raccolto informazioni dalle persone presenti all'interno dell'appartamento, una sorta di attico all'ultimo piano.

La famiglia Novello a Manzano è molto nota. La madre si chiamava Gabriella Billiani e, oltre alla carica di consigliere comunale, era stata stimata professoressa di lettere alla locale scuola media. Il padre, Loris Novello, era stato vicepresidente della Calligaris Basket. La dinamica dei fatti è al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, il giovane sarebbe uscito in terrazzo a fumare, durante una serata tra amici. Poi la tragedia.

La foto è tratta dal profilo facebook del fratello Alberto. La notizia è in aggiornamento