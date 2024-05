La triestina Terroir Film produce il cortometraggio "Transumanza", ambientato in Fvg

TRIESTE - E’ partita in questi giorni la campagna di crowdfunding per il cortometraggio di produzione triestina "Transumanza”, interamente ambientato in Fvg. Il film è diretto dall’esordiente Giovanni Bertoia ed è prodotto da Massimiliano Milic attraverso la sua casa di produzione Terroir Films. La triestina Zoe Pernici è l’attrice protagonista del film insieme a Maria Roveran, già interprete di film indipendenti di rilievo in Italia. Il cortometraggio racconta la storia del ritorno a casa di Carla in un paese incastonato tra le Alpi Giulie. Dopo un decennio lontano da casa, la sua vita viene stravolta dalla notizia che il padre è malato. Ad aspettarla, c’è la sorella Anna, che non riesce ad accettare l’imminente morte del genitore. Una disgrazia che non può essere rimandata porta così le due sorelle a ricostruire le fila di un rapporto andato perduto anni prima, quando Carla ha lasciato il Friuli per inseguire i suoi sogni lontano da casa. La trama di "Transumanza" è intrisa di riflessioni sulla natura dell'amore familiare, sul significato del lutto e sull'importanza vitale di riconnettersi con le proprie radici culturali. Il ritorno di Carla, diventa infatti un'occasione per riscoprire e rafforzare i legami familiari e il profondo attaccamento alla sua terra d'origine, il Friuli Venezia Giulia. Per questo motivo, il film sarà parlato in lingua friulana e in italiano. “Transumanza” verrà girato a luglio 2024 tra Tarvisio e Chiusaforte con l’obiettivo di proporlo ai principali festival cinematografici a partire dal 2025. La fotografia verrà curata da Matteo Calore, che collabora da vent’anni con il pluripremiato regista Andrea Segre con cui ha co-diretto “Trieste è bella di notte” (2023).

La casa di produzione cinematografica Terroir Films, si è già distinta per realizzare film legati al territorio del Friuli Venezia Giulia, e ha sede a Trieste. Ha già prodotto diverse opere cinematografiche tra cui il film statunitense “Duino” per la regia di Juan Pablo Di Pace, i documenti “Drago” (2021) e il più recente “Dom” (2024) - che a breve uscirà su TV Capodistria, sulla storia del leggendario ristorante Lokanda Devetak a Gorizia.

L'impegno nel realizzare questa opera cinematografica è stato supportato dal Fondo Audiovisivo FVG, il FVG Film Fund, l'Arlef - Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, la Fondazione Pietro Pittini, e da enti privati come Coop Alleanza 3.0 e con il sostegno degli Allevatori del Friuli Venezia Giulia.

Tuttavia, Terroir Films ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni Dal Basso per coprire una parte significativa dei costi di produzione e post-produzione.La campagna offre interessanti ricompense, tra cui la possibilità di partecipare attivamente alla creazione di "Transumanza" e scadrà il 25 giugno 2024. Per ulteriori informazioni sulla storia del film nonché le modalità di partecipazione alla campagna di crowdfunding e le ricompense offerte, si prega di visitare il seguente link.