Finta formazione per i dipendenti, sequestrato un milione di euro a tre imprenditori

TRIESTE - Tre imprenditori di origini bengalesi sono finiti nel mirino della guardia di finanza per l'ipotesi di reato di indebita compensazione (omesso versamento delle imposte mediante indebita compensazione di crediti inesistenti) in quanto responsabili legali di altrettante società operanti, nella misura del subappalto, nei cantieri navali di Monfalcone e Trieste. Le indagini condotte dai militari delle fiamme gialle del capoluogo giuliano sono partite dopo l'analisi di bilancio e delle dichiarazioni dei redditi. L'attività è durata all'incirca nove mesi ed ha portato al sequestro preventivo di oltre un milione di euro, nonché alla confisca di due abitazioni rispettivamente nel capoluogo bisiaco e a Gradisca d'Isonzo. Ad emettere il provvedimento, su richiesta della procura giuliana, è stato il Gip di Trieste.

Il modus operandi

Le tre imprese (alle quali in futuro se ne potrebbero aggiungere altre, in ragione della prosecuzione delle indagini a cura delle fiamme gialle) avevano dichiarato di aver svolto attività di formazione nell'ambito della cosiddetta digital economy (attività che dovrebbe essere qualificante per gli stessi dipendenti delle imprese), ma in realtà l'operazione assomigliava più ad una scatola vuota. Lo studio commercialistico di Trieste dove la formazione si sarebbe dovuta svolgere non ha mai visto alcun dipendente transitare dagli uffici. All'oscuro anche gli stessi docenti. Le tre imprese, infatti, hanno adottato lo strumento di legge per sanare quelli che la finanza definisce "rilevanti debiti tributari" maturati nell'ambito del settore della carpenteria metallica tra il 2020 e il 2021. "Tali attività formative - scrivono i militari - altro non erano che il frutto di un processo di elaborazione e validazione del tutto artificioso". Secondo quanto si apprende, le indagini potrebbero espandersi e le posizioni degli studi professionali coinvolti nella produzione della documentazione sono al vaglio. [continua]