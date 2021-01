Da Roma un milione e mezzo per il Museo della Risiera di San Sabba

“Un milione e mezzo per i prossimi tre anni al Museo della Risiera di San Sabba. Il ministero della Cultura ha confermato questo stanziamento nella legge di Bilancio appena approvata dal Parlamento, nell’ambito di un finanziamento da 2,5 milioni l’anno nel periodo 2021/2023 dedicato ai luoghi della Memoria della Resistenza e degli eccidi nazifascisti, che coinvolge anche Marzabotto, il campo di Fossoli, il museo dei Fratelli Cervi e Sant'Anna di Stazzema”. Lo rende noto la deputata Debora Serracchiani. “Le risorse nazionali che arriveranno al Comune di Trieste – spiega Serracchiani - nascono da un’iniziativa parlamentare assunta già nella scorsa legislatura dal collega Andrea De Maria e dovranno essere utilizzate per valorizzare la destinazione culturale, storica e formativa di un nostro peculiare luogo della Memoria. La Risiera non è solo un un monumento nazionale ma anche uno spazio fruito come area di celebrazioni e, dopo il riallestimento del Museo della Risiera avvenuto nel 2016, – aggiunge la deputata – si apre l’opportunità di riattivare studiosi, associazioni, oltre ovviamente alle competenze degli uffici comunali”.