Fincantieri consegna il nuovo “colosso extra lusso” Silver Moon

Si è svolta oggi presso lo stabilimento di Ancona la consegna contrattuale di “Silver Moon”, la seconda di tre navi da crociera ultra-lusso che Fincantieri sta realizzando per la società armatrice Silversea, brand del gruppo Royal Caribbean.

“Silver Moon” è gemella dell’ammiraglia “Silver Muse”, che ha preso il mare nel 2017 dal cantiere di Sestri Ponente, e di “Silver Dawn”, la cui consegna è prevista sempre ad Ancona nel 2021, e avrà una lunghezza di 212 metri, una stazza lorda di 40.700 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo 596 passeggeri. Le 298 spaziose cabine della nave sono tutte suite, caratteristica che distingue Silversea nel panorama crocieristico.

Questa è la nona unità della flotta di Silversea e, una volta operativa, alzerà significativamente gli standard nel settore ultra-lusso con numerose migliorie dell’esperienza a bordo, per venire incontro alle più elevate esigenze dei viaggiatori in termini di comfort, servizi e qualità.

Tra le certificazioni della nave, come per la gemella “Silver Muse”, spiccano la “Green Star 3 Design”, assegnata alle unità provviste sin dal loro progetto di dotazioni per la prevenzione dell’inquinamento dell’aria e del mare, nonché le notazioni relative al contenimento acustico a bordo.