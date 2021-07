Fincantieri costruirà lo yacht extralusso “più grande del mondo”

Si chiamerà Somnio, uno yacht residenziale per persone estremamente facoltose, i 39 appartamenti costeranno circa 10 milioni di euro l'uno. Si tratterebbe della nave più grande mai costruita da Vard, partecipata di Fincantieri con sede in Norvegia

"Lo yacht più grande del mondo, un vero palazzo galleggiante", così Vard (partecipata di Fincantieri) definisce la sua nuova sfida: un'imbarcazione extralusso con una stazza lorda di 33.500 tonnellate, una lunghezza di 222 metri e una larghezza di 27 metri, per accogliere 39 costosissimi appartamenti. Si tratta dello yacht residenziale Somnio, che sarà costruito da Fincantieri tramite il cantiere norvegese e farà rotta in tutto il mondo. Come spiegato dalla stessa Vard, sarà "lo yacht più grande del mondo, il nuovo alfiere del design dei superyacht“ e rispetterà i più elevati standard e regole di sicurezza, ambientali e operative. La consegna è prevista in Norvegia nella primavera del 2024. Gli appartamenti costeranno intorno ai 10 milioni di euro ciascuno, l'acquisto sarà possibile solo su invito. All'interno dello yacht ci sarà una cantina che potrà contenere fino a 10 mila bottiglie. Si tratterebbe dell'imbarcazione più grande mai realizzata da Vard.