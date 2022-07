Fincantieri firma un contratto miliardario per navi extra lusso

Fincantieri costruirà una nuova nave da crociera extra-lusso, con consegna prevista per la fine del 2025. E' stato firmato un contratto con un cliente internazionale, che prevede ulteriori due unità in opzione, per un valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro.

Il contratto è condizionato al conseguimento del finanziamento, come da prassi per il settore. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti.