Fincantieri: fumata nera sulla fusione con il colosso francese

Sfuma definitivamente l'accordo tra Fincantieri ed ex Stx. Come spiega Rai Fvg, la notizia è stata rivelata da un comunicato congiunto dei ministri Patuanelli, Le Maire e la commissaria europea alla concorrenza Vestager. In sintesi, sarebbe il contesto economico attuale e la crisi crocieristica dovuta alla pandemia a rendere impossibile l'accordo tra i Chantiers de l'Atlantique e Fincantieri. La decisione arriva dopo tre anni di contrattazioni, la firma è stata prorogata per la quinta volta il 31 dicembre scorso. Fincantieri aveva intenzione di destinare 60 milioni di euro all'acquisizione del 50% di Chantiers de l'Atlantique, invece rimane ora lo Stato francese il principale azionista.