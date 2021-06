Fincantieri: al via le vaccinazioni in azienda per 600 dipendenti

Nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 luglio verranno effettuate le vaccinazioni del personale Fincantieri e dell'indotto che ha aderito alla campagna vaccinale. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Come ha osservato lo stesso Riccardi, tra i lavoratori si è registrata una significativa adesione: ad oggi sono state calendarizzate 600 persone alle quali verrà somministrato il vaccino di tipo mRNA. Le sessioni vaccinali, realizzate anche con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, si terranno nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone per due giorni a settimana, con la previsione di concludere il primo ciclo entro metà agosto.

