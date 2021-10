Fincantieri: Vard firma maxi contratto da 140 milioni per navi che lavoreranno nei parchi eolici

Vard, partecipata di Fincantieri e fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato con la norvegese Norwind Offshore contratti per tre navi ferme con un valore complessivo indicativo di 140 milioni di euro.

Sono stati siglati contratti per la progettazione e la costruzione di due Commissioning Service Operations Vessel, con opzioni per altre 2 navi della stessa tipologia, e per la vendita e la conversione di una Platform Supply Vessel, che diventerà un Service Operation Vessel.

I Commissioning Service Operations Vessel sono basati sul design Vard 4 19, realizzati su misura per attività di supporto e manutenzione in tutto il mondo presso i parchi eolici offshore. La prima nave sarà allestita e consegnata in Norvegia nel secondo trimestre del 2023, con lo scafo che sarà costruito a Braila, in Romania. La seconda nave sarà costruita e consegnata a Vung Tau, in Vietnam, con la consegna prevista nel terzo trimestre del 2024.

La terza unità, un Platform Supply Vessel di proprietà di Vard, è stata in funzione in Asia e Australia e ora raggiungerà Brattvaag, in Norvegia, per un’estesa operazione di conversione e allestimento. La nave sarà consegnata nel secondo trimestre del 2022 come Service Operation Vessel.