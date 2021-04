Fincantieri: Vard costruirà tre navi per la manutenzione del più grande parco eolico del mondo

Tre navi per la manutenzione del più grande parco eolico del mondo saranno costruite da Vard, la controllata di Fincantieri fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali. Saranno tre le Service Operation Vessel (SOV), commissionate dalla la società scozzese North Star Renewables, e verranno costruite presso il cantiere di Vung Tau in Vietnam. Saranno consegnate tutte nel 2023 e serviranno il parco eolico di Dogger Bank nel Mare del Nord, che una volta completato sarà il più grande del mondo.

Navi ad alta tecnologia

La più grande delle navi avrà una lunghezza di 85 metri e la capacità di ospitare 78 persone in cabine singole. Tutte le navi avranno una passerella mobile con elevatore, compensata rispetto al moto ondoso, un sistema per il trasferimento dall’imbarcazione ad altezza regolabile e una gru con compensazione 3D per la movimentazione del carico.

Un settore in espansione

I progetti sono stati sviluppati per un ambiente marino estremo come quello del Mare del Nord, con particolare attenzione alla sicurezza, al comfort a bordo e soprattutto all’impatto ambientale, con una propulsione ibrida diesel-elettrica, comprensiva di un sistema a batterie, che consentirà in futuro di compiere operazioni a emissioni zero. Vard ha già sviluppato molti progetti di questo genere, si tratta di un comparto in crescita che prevederà nel prossimo futuro investimenti importanti in Asia e Nord America.