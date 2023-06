Fine vita, Dpiazza: "Cose personali e drammatiche, ho un'opinione ma non la esprimo"

TRIESTE - Fine vita e diritto di scelta: un tema tornato alla ribalta delle cronache locali dopo la recente visita di Marco Cappato a Trieste e il caso, proprio a nel capoluogo giuliano, di una donna 55enne che annuncia battaglie legali per avere il diritto di morire a casa propria. Interpellato sul tema, il sindaco Roberto Dipiazza dichiara: "Non entro nel merito, ognuno deve avere il suo pensiero però sono cose talmente intime e drammatiche che non voglio esprimere un'opinione, anche se ovviamente ce l'ho".

Nel frattempo la campagna "Liberi subito", sostenuta dall'associazione Luca Coscioni, supera in Friuli Venezia Giulia le 3mila firme a favore di una legge regionale che regolamenti il diritto di scelta sul fine vita con gratuità e tempi brevi. Una causa sposata trasversalmente da alcuni esponenti della politica locale come l'ex assessore e attuale consigliere comunale Lorenzo Giorgi di Forza Italia (uno dei pochi esponenti del centrodestra a prendere una netta posizione) e la dem Laura Famulari. Dalla Regione, alla visita di Cappato erano presenti i consiglieri Giulia Massolino (Patto per l'Autonomia) e Roberto Cosolini (Pd). Nel frattempo continua la raccolta firme che, se arriveranno a quota 5mila, faranno approdare la questione in consiglio regionale. A quel punto tutte le forze politiche saranno chiamate a esprimersi con chiarezza.