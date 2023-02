Primo giorno dopo il terribile incidente, parla Fiorenzo, il nonno paletta vivo per miracolo

TRIESTE - "Me sento come Mick Jagger, come novo". Sul volto di Fiorenzo Sincovich splende un sorriso che poche volte nella vita ha messo in mostra. Oggi 14 febbraio, dopo il terribile incidente avvenuto in Germania mentre si trovava alla guida della sua Mercedes e il lungo ricovero in un ospedale della Baviera, il sessantanovenne di origini istriane ha ripreso servizio come nonno paletta all'incrocio tra via Margherita e via Giulia. Davanti a quelle strisce pedonali dove ogni giorno fa rallentare le macchine per far attraversare i bimbi che escono dalla scuola Mauro, questa mattina erano le persone a fermare lui. "Mi ha fermato gente che si è messa a piangere, ho sentito una dimostrazione di affetto incredibile. Una vera medicina, davvero" ha raccontato Fiorenzo a chi scrive.

Il nonno paletta di via Giulia

Da quasi dieci anni Fiorenzo è uno dei nonni paletta di via Giulia. E' persona conosciuta da tutto il rione. "Sono rimasto sconcertato da quante persone mi hanno scritto, quanti hanno voluto dimostrarmi la loro vicinanza, una storia incredibile". Fiorenzo stava percorrendo l'autostrada in Germania a nord di Monaco di Baviera quando, improvvisamente, era andato a sbattere contro un camion fermo. E' il 22 dicembre, qualche giorno prima di Natale. "Non ricordo niente di cosa è successo - afferma - pensa che quando mi sono svegliato in ospedale, quando i medici mi hanno chiesto dove fossi, ho risposto Ancarano, in Istria". Fiorenzo sa di essere un miracolato. La Mercedes che guidava oggi è da buttare. "Sto aspettando che mandino la fattura per poi andare all'Aci" racconta senza smettere di sorridere, come fa chi sa che la vita è un dono prezioso, da non sprecare.

"Meglio di Mick Jagger"

Una vicenda, quella del nonno paletta più amato dai bambini di via Giulia, che aveva assunto il carattere di un giallo. Nei primi giorni, infatti, non si avevano notizie di Fiorenzo. Dopo l'incidente era rimasto ricoverato in ospedale per una polmonite e solo l'intervento degli organi di informazione, attraverso le segnalazioni dei famigliari, aveva diffuso la notizia della sua scomparsa. Dall'Olanda il figlio Emiliano, ma anche da Trieste grazie all'incessante interessamento della nipote Roberta, la storia aveva ben presto preso una piega positiva. "Me ga scritto in tantissimi, non go parole" così il sessantanovenne in dialetto. Oggi, in quel lasso di tempo mattutino passato dal lato dei pedoni, è come se la vita avesse scelto da che parte stare. "Mi hanno fatto tantissimi esami in ospedale - conclude Fiorenzo - ma alla fine mi hanno detto che per l'età ho una salute eccezionale. I me ga fatto tutto novo, son mejo de Mick Jagger".