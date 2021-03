Ecco il Dpcm anti varianti: che cosa cambia dal 6 marzo

Nuovo Dpcm, le nuove regole: cosa cambia dal 6 marzo

Il presidente del Consiglio Mario Draghi non cambia, al momento, le modalità per fissare le regole anti-covid: il 6 marzo entrerà in vigore un nuovo Dpcm - Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - che viene illustrato questa sera in conferenza stampa dalla Ministra per gli Affari Regionale, Mariastella Gelmini, e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel cortile di Palazzo Chigi. Le restrizioni comprenderanno anche i gironi di Pasqua e Pasquetta.

"La vittoria della battaglia sanitaria è la prima mattonella" per la ripresa, ha detto il Ministro Speranza "facciamo i conti però con le varianti. Il Dpcm prova a mantenere un impianto di conservazione delle misure essenziali vigenti, ed è confermato il modello per aree e colori, sulla base del quadro epidemiologico. Le festività pasquali sono comprese nella fascia del Dpcm. Il Governo valuterà, con il supporto tecnico-scientifico, l'evoluzione della curva epidemiologica e valuterà nelle settimane che verranno come eventualmente adeguare le misure rispetto a un obiettivo che al momento e' piuttosto distante sul piano temporale".

"Non è un decreto last minute - ha detto la ministra Gelmini - abbiamo provato di acquisire il punto di vista degli amministratori - quindi il ringraziamento alle regioni e ai comuni. Le disposizioni per il cambio di fascia (colori) quindi non partiranno dal week-end - ma dal lunedì".

"La variante inglese è prevalente e ha una elevata capacità di diffusione tra le fasce di popolazione più giovane". Come ha spiegato da Silvio Brusaferro dell'istituto superiore di sanità la variante inglese si diffonde tra il 35 e il 40% più velocemente. "Nella prima metà di marzo sarà la variante dominante". Ma particolare apprensione arriva dalla diffusione della variante brasiliana che al 18 febbraio era stimata intorno al 4,3% (0%-36,2%). In particolare sarebbe diffusa nelle regioni del Centro Italia (Umbria, Toscana, Lazio, Marche).

Queste le misure che saranno in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021