Fisioterapia, uno su otto viene ammesso

TRIESTE - Sono 61 gli aspiranti fisioterapisti ammessi al corso triennale di laurea nelle due Università di Trieste e di Udine dopo una prova di selezione che ha coinvolto 459 iscritti nei due atenei. Nel dettaglio, a Trieste, su un totale di 152 iscritti, si contano 30 ammessi, 117 idonei non ammessi e 5 non idonei; a Udine, su 307 iscritti, gli ammessi sono 31, gli idonei non ammessi 271, i non idonei 5. Con la premessa che i posti a disposizione erano 30 a Trieste e altrettanti a Udine (dove è stato ammesso pure un candidato non comunitario residente all’estero) ce l’ha fatta dunque in totale poco meno di una persona aspirante su otto.

«Una selezione importante, ma anche una partecipazione numerosa, che conferma l’interesse per la nostra professione. I tanti idonei non ammessi per questione di posti a disposizione dimostrano anche la buona preparazione dei ragazzi», sottolinea Melania Salina, presidente regionale dell’Ordine fisioterapisti Fvg. «L’Ofi saluta con orgoglio i nuovi corsisti, giovani che attendiamo all’ingresso nel mondo lavorativo per costruire insieme la fisioterapia del futuro, un supporto sanitario fondamentale, tanto più in una regione con età media elevata come la nostra» prosegue Salina, Nuovi corsisti, come ha sottolineato la stessa presidente dell’Ordine, che serviranno anche a ringiovanire la “squadra” al lavoro in regione, che viaggia mediamente poco sopra i quarant’anni.