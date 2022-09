Tragica alluvione a Fiume, in centro una persona muore travolta dall'acqua

FIUME - L'acqua che nel centro storico ha raggiunto il mezzo metro di altezza, danni ingenti a palazzi e una morta deceduta. E' questo il tragico bilancio dell'alluvione che ha colpito il capoluogo quarnerino nella serata di ieri 28 settembre. Secondo quanto riportato dai media locali, in poche ore sono scesi circa 130 litri per metro quadro, tanto da farne per la giornata la località più piovosa al mondo. Il centro cittadino è andato sott'accqua, come pure diverse zone della periferia. Allagamenti si sono verificati praticamente dappertutto. Come riporta La Voce del Popolo, quotidiano della comunità italiana di Slovenia e Croazia, l'alluvione ha provocato danni ingenti al Salone di rappresentanza di palazzo Modello, sede del sodalizio italiano di Fiume. La persona che ha perso la vita è deceduta in via Franjo Ra?ki. Oltre 300 le chiamate ai vigili del fuoco.