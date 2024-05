Flash mob del comitato Maddalena Vive per il giardino inaugurato e mai aperto

TRIESTE - "Era il 15 novembre 2023, 178 giorni fa, quando il sindaco Dipiazza e l'assessore Bertoli inauguravano il nuovo spazio verde tra via Marenzi e via Molino a Vento nel rione della Maddalena. Sono passati 6 mesi dal taglio del nastro, ma il giardinetto è rimasto sempre chiuso". A denunciare questo ritardo il comitato Maddalena Vive che questa mattina ha organizzato un flash mob, attrezzando il marciapiede antistante al cancello d’ingresso, con erba sintetica, piante fiorite, sdraio e ombrellone, offrendo ai passanti da bere e distribuendo volantini di protesta. “Siamo allibiti e arrabbiati per quello che sta succedendo - ha detto Serena Rosso di Maddalena Vive - il sindaco e la giunta hanno preso in giro gli abitanti del rione con quella “fake inaugurazione”. In questi mesi molte persone hanno continuato a provare ad aprire il cancello, curiosi, ed hanno provato ad entrarvi per godere di questo spazio verde, ma rimanendo purtroppo delusi. Sono queste le cose che fanno perdere fiducia nelle istituzioni”. “Abbiamo appeso sul cancello la foto dell’inaugurazione e un lucchetto di cartone con il numero 178, che corrisponde ai giorni passati dal taglio del nastro fatto da sindaco - ha raccontato Beatrice Robles di Maddalena Vive - e ogni giorno aggiorneremo il numero, che crescendo sarà una testimonianza del poco rispetto che si sta avendo per il nostro quartiere”. “Il nostro rione ha bisogno di alberi e luoghi dove incontrarsi e costruire relazioni e comunità - ha rimarcato Marisa Semeraro del comitato -. In queste settimane con l’arrivo della bella stagione è importante avere spazi verdi. Oggi denunciamo la chiusura di questo spazio ma quando sarà finalmente aperto organizzeremo un momento di festa, in cui inviteremo le persone che vivono negli edifici qui attorno, in particolare le famiglie con bambini, e sarà quella finalmente la vera inaugurazione fatta da chi vive e ama il rione della Maddalena”.