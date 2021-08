Innalzamento del livello del mare, il banchetto dei Verdi in acqua: "Questo è il futuro"

I Verdi firmano un nuovo flash mob. Questa volta il banchetto si è tenuto in acqua per porre l'attenzione sull'innalzamento del livello del mare. "La politica nostrana fa tanti progetti sulla città - ha dichiarato la candidata sindaco Tiziana Cimolino - ma nessuno tiene conto dei cambiamenti climatici in corso. Secondo Sea Level Change l'innalzamento del mare è previsto tra le conseguenze dei cambiamenti climatici e toccherà anche Trieste e il Porto Vecchio. La maggior parte delle attività che oggi la politica immagina di portare al suo interno tra vent'anni saranno inutilizzabili. Ed ecco quindi la nostra visione del futuro, se non introduciamo misure nuove di mitigazione al clima".